In Brugg AG ist es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen, wobei auch Schüsse fielen. Eine Person wurde dabei verletzt.

1/11 Die Polizei ist am Samstag in Brugg zu einem grossen Einsatz ausgerückt. Foto: Leserreporter

Darum gehts Polizeieinsatz in Brugg AG nach einer Auseinandersetzung

Leserreporter berichtet von Polizisten mit Maschinenpistolen am Ortseingang

Beamte hielten Waffen dicht an der Brust, Finger quasi am Abzug

Johannes Hillig Redaktor News

Aufregung am Samstagnachmittag in Brugg AG: Mehrere Schüsse fallen auf einem Parkplatz. Danach rückt die Polizei mit einem Grossaufgebot aus.

Die Umgebung wird weiträumig abgesperrt und kontrolliert. «Am Ortseingang Brugg AG stehen Polizisten mit Maschinenpistolen», sagte ein Leserreporter zu Blick. Sie hätten die Waffen dicht an der Brust gehalten. «Die Finger waren quasi am Abzug. Echt unheimlich.» Und noch ein Leser meldete sich: «Die gesamte Region Brugg wurde nach aussen abgesperrt. Schwerbewaffnete Kapo kontrolliert intensiv.»

Neben dem Auto liegen viele Patronenhülsen am Boden

Kurz darauf wird klar: Hinter den Schüssen steckt ein Streit. Eine Person wurde verletzt. Sie wurde ins Spital gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar. Nach der Tat untersuchen Beamte den einen weissen Skoda, der auf dem Parkplatz steht, auf den die Schüsse fielen. Auf Bildern ist gut zu sehen, dass die Scheibe der Fahrertür zerstört ist – dazu mehrere Einschusslöcher in der vorderen Fahrertüre.

Neben dem Auto liegen viele Patronenhülsen am Boden. Eine Anwohnerin zu Blick: «Das Auto wurde genau unter die Lupe genommen.» Der Parkplatz befindet sich abseits vom Zentrum von Brugg. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Büros und eine Tankstelle.

Welche Rolle spielt ein schwarzer Mercedes SUV?

Am Abend teilte die Polizei erneut mit: Mehrere tatverdächtige Personen konnten verhaftet werden. «Aktuell wird nach keiner weiteren Person gefahndet.» Es werde weiter ermittelt. Ganz in der Nähe steht ein schwarzer Mercedes SUV mit abgerissener Frontschürze und zerborstenen Beifahrerfenster, der Pannenblinker ist eingeschaltet.

Auch dieses Auto ist abgesperrt und wird von Spezialisten der Polizei untersucht. Ob es einen Zusammenhang mit den Schüssen auf den Skoda gibt, ist unklar.

«Tatortarbeiten im Raum Brugg sind noch im Gang und werden sich bis in die Nacht andauern. Weitere Informationen folgen am Sonntag», so die Polizei.