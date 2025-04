Weil ein Automobilist das Rotlicht missachtete, kam es zur Kollision mit einem Linienbus. Zwei Personen wurden verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Toyota-Fahrer (20) crasht in Linienbus – zwei Verletzte

Durch die Kollision wurden zwei Menschen verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, 23. April 2025, kurz nach 21 Uhr, in Aarau auf der Bahnhofstrasse, wie Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Toyota die Bahnhofstrasse in Richtung Autobahnzubringer N1R. Gleichzeitig nahte ein Linienbus in Richtung Laurenzenvorstadt.

Auf der Kreuzung prallten die beiden Fahrzeuge heftig zusammen.

Zwei Verletzte

Der Autofahrer sowie dessen 19-jährige Beifahrerin wurden beim Aufprall verletzt und mussten durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Buschauffeur und die Fahrgäste blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Abklärungen der Kantonspolizei Aargau zeigten, dass der 20-Jährige das Rotlicht missachtet hatte.

Die Polizei verzeigte ihn und nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.