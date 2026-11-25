Auf der Ehrendingerstrasse oberhalb von Ennetbaden AG kam es am Dienstag zu einer heftigen Frontalkollision. Laut Polizei war ein 72-jähriger Honda-Fahrer am Steuer eingenickt. Zwei Männer wurden mittelschwer verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Es hat heftig geknallt: Auf der Ehrendingerstrasse oberhalb von Ennetbaden AG sind am Dienstag zwei Autos frontal zusammengestossen. Der Unfall passierte am 24. November 2026 um 17.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Ein 72-jähriger Mann fuhr mit einem Honda CR-V bergwärts in Richtung Ehrendingen AG. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Honda heftig mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen, den ein 46-jähriger Mann lenkte.

72-Jähriger nickt ein

Beide Fahrer wurden mittelschwer verletzt. Ambulanzen brachten den 72-jährigen Honda-Fahrer und den 46-jährigen VW-Lenker ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 72-Jährige am Steuer eingenickt und hatte dadurch die Kontrolle über den Wagen verloren. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft. Zudem nahm sie ihm den Führerausweis vorläufig ab.

Wegen des Unfalls kam es auf der Ehrendingerstrasse zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war um 18.45 Uhr geräumt.