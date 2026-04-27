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Am Montagmorgen ereignete sich auf der A1 ein Unfall.
Foto: Google Maps
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Drei Fahrzeuge beteiligt
A1 bei Aarau nach Crash gesperrt – langer Rückstau

Nach einem Unfall ist die A1 bei Aarau Ost in Richtung Bern gesperrt. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt, dass es zu einer Auffahrkollision gekommen ist. Die Aufräumarbeiten laufen.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Janine EnderliRedaktorin News

Drei Fahrzeuge prallten am Montagmorgen auf der A1 ineinander. Laut der Kantonspolizei Aargau ereignete sich der Unfall bei der Ausfahrt Aarau-Ost. Sie bestätigte eine entsprechende Meldung der «Aargauer Zeitung». Wie die Kapo Aargau gegenüber Blick erklärt, musste die Autobahn in Richtung Bern komplett gesperrt werden, damit die Aufräumarbeiten stattfinden können. 

Durch die Sperrung bildete sich am Montagmorgen in der Region ein langer Stau. Ein Leserreporter berichtet gegenüber der «AZ» von einem «absoluten Stillstand». 

+++Update folgt +++

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