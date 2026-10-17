Ein Auto mit blauem «L» hat am Freitagmorgen in Dintikon AG einen 13-jährigen Velofahrer angefahren und ist weitergefahren. Der Junge wurde leicht verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts Ein Fiat mit Aargauer Schild und blauem L erfasste in Dintikon AG einen 13-jährigen Velofahrer

Der Junge stürzte vom Velo und wurde leicht verletzt; der beteiligte Lenker fuhr ohne Halt weiter

Die Mobile Polizei in Schafisheim bittet Lernfahrende und Augenzeugen um Hinweise zum Unfall

Fabrice Obrist Redaktor News

Am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr kam es in Dintikon im Kanton Aargau zu einem Unfall auf der Villmergerstrasse. Ein schwarzer Fiat mit Aargauer Kennzeichen und blauem «L» fuhr einen 13-jährigen Velofahrer an, wie die Aargauer Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Junge stürzte vom Velo und erlitt leichte Verletzungen. Der beteiligte Lenker des Autos fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten. Jetzt suchen die Behörden nach der Person, die die Fahrerflucht begangen hat.

Die Mobile Polizei in Schafisheim AG (Telefon: 062 886 88 88, E-Mail: mobilepolizei@kapo.ag.ch) bittet den Lernfahrer oder die Lernfahrerin und Augenzeugen des Vorfalls, die Angaben dazu machen können, sich zu melden.