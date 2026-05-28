Eine Frau war am Mittwochabend in Zeiningen AG wegen eines Insekts im Fahrzeug abgelenkt. Folglich kollidierte ihr Auto mit einem Gartenzaun und kippte auf die Seite. Am Auto entstand Totalschaden. Die Frau blieb unverletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung über einen Selbstunfall ein. Eine ältere Frau war mit ihrem Auto an der Mühlegasse in Zeiningen gegen einen Gartenzaun gefahren, woraufhin das Auto auf die Seite kippte.

Die ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf einen blauen Honda Jazz, der auf der Seite lag. Die 80-jährige Lenkerin befand sich noch im Fahrzeug und konnte dieses aufgrund der Lage nicht selbstständig verlassen.

Von Insekt abgelenkt

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau wegen eines Insekts im Fahrzeug abgelenkt und kollidierte so mit dem Gartenzaun. Dadurch kippte der Honda auf die Seite.

Die Strassenrettung der Feuerwehr Möhlin unterstützte die Bergung des Fahrzeugs. Die Sanität untersuchte die Beteiligte vor Ort. Sie dürfte sich nicht verletzt haben.

Am Honda entstand Totalschaden. Der Sachschaden am Gartenzaun beträgt mehrere Tausend Franken. Die Kantonspolizei Aargau zeigte die Lenkerin bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an.