Darum gehts
- 64-Jährige verursacht Unfall in Kirchdorf durch Sekundenschlaf am Steuer
- Peugeot kollidierte mit Verkehrsinsel, Schutzpfosten und entgegenkommendem BMW
- Sachschaden an drei Fahrzeugen, Landstrasse kurzzeitig einspurig befahrbar
Der Unfall ereignete sich am Montagmontagmorgen auf der Landstrasse in Kirchdorf. Die 64-jährige Frau fuhr mit ihrem Peugeot von Untersiggenthal AG in Richtung Baden AG. In einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.
Dabei überfuhr sie eine Verkehrsinsel und kollidierte zunächst mit zwei Inselschutzpfosten. Anschliessend prallte der Peugeot seitlich-frontal mit einem korrekt entgegenkommenden BMW zusammen.
Frau am Steuer eingenickt
Eine Ambulanz brachte die 64-jährige Lenkerin mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital. Der 20-jährige Lenker des BMWs blieb unverletzt.
An beiden Fahrzeugen sowie an einem dritten, geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstrasse war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kurzzeitig nur einseitig befahrbar.
Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die Frau am Steuer eingenickt sein. Die Kantonspolizei nahm der 64-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab und verzeigte sie an die zuständige Staatsanwaltschaft.