Eine 64-jährige Autofahrerin geriet in Kirchdorf AG mit ihrem Peugeot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden BMW. Als Unfallursache steht Übermüdung im Vordergrund.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 64-Jährige verursacht Unfall in Kirchdorf durch Sekundenschlaf am Steuer

Peugeot kollidierte mit Verkehrsinsel, Schutzpfosten und entgegenkommendem BMW

Sachschaden an drei Fahrzeugen, Landstrasse kurzzeitig einspurig befahrbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der Unfall ereignete sich am Montagmontagmorgen auf der Landstrasse in Kirchdorf. Die 64-jährige Frau fuhr mit ihrem Peugeot von Untersiggenthal AG in Richtung Baden AG. In einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.

Dabei überfuhr sie eine Verkehrsinsel und kollidierte zunächst mit zwei Inselschutzpfosten. Anschliessend prallte der Peugeot seitlich-frontal mit einem korrekt entgegenkommenden BMW zusammen.

Frau am Steuer eingenickt

Eine Ambulanz brachte die 64-jährige Lenkerin mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital. Der 20-jährige Lenker des BMWs blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen sowie an einem dritten, geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstrasse war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kurzzeitig nur einseitig befahrbar.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die Frau am Steuer eingenickt sein. Die Kantonspolizei nahm der 64-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab und verzeigte sie an die zuständige Staatsanwaltschaft.