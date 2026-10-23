Cornelia Schweizer aus Obermumpf AG wird seit Mittwochabend vermisst. Die 37-Jährige verliess ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel. Trotz intensiver Suche fehlt von ihr jede Spur.

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Mittwoch, 21. Oktober 2026, wird Cornelia Schweizer (37) aus Obermumpf AG vermisst. Die Frau verliess am frühen Mittwochabend ihre Wohnung in Obermumpf mit unbekanntem Ziel, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt.

Als Cornelia Schweizer am Donnerstagmorgen nicht zurückgekehrt war, meldete ihr Partner sie als vermisst. Die Polizei leitete verschiedene Abklärungen ein und suchte intensiv im umliegenden Gelände. Bislang blieb die 37-Jährige verschwunden.

Zuletzt trug Cornelia Schweizer einen grauen, knielangen Mantel und einen Schal. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen. Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sollen sich bei der Polizei melden.