Am späten Samstagabend ist in Möriken-Wildegg AG ein Brand ausgebrochen. Ein Waldstück am Chestenberg steht offenbar in Flammen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrand in Möriken-Wildegg AG seit Samstagabend, Flammen am Chestenberg

Alertswiss warnt: Fenster schliessen wegen Rauchentwicklung

Einsatz dauert an, mehr Infos im Communiqué am Sonntag

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In Möriken-Wildegg AG ist am Samstagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Wie ein Leser berichtet, wüten seit rund 20 Uhr Flammen in einem Waldstück am Chestenberg. Das bestätigt auch die Kantonspolizei Aargau gegenüber Blick. Mehr Informationen will man in einem Communiqué am Sonntag geben.

Alertswiss ruft die Bevölkerung aufgrund der starken Rauchentwicklung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten ausgestellt werden. Der Einsatz dauert an.