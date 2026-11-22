Das Bezirksgericht Brugg hat eine Aargauerin wegen einer Betrugsmasche zulasten der Post zu neun Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Sie muss der Post zudem fast 9300 Franken Schadenersatz zahlen.

Darum gehts Eine Aargauerin erfasste Waren als Retouren, ohne sie zu versenden, und verkaufte sie weiter

Für angeblich verlorene Pakete mit zwei Handtaschen und vier Golddukaten erhielt sie 5700 Franken

Das Gericht verhängte neun Monate bedingte Haft, eine bedingte Geldstrafe und 3000 Franken Busse

Daniel Macher Redaktor News

Eine Aargauerin hat die Schweizerische Post mit einer dreisten Betrugsmasche um Tausende Franken gebracht. Die Mitte-30-Jährige bestellte bei Onlinehändlern wie Zalando und Digitec Galaxus Kleider, Schmuck und andere Waren. Anschliessend erfasste sie die Bestellungen als Retouren im Post-System – verschickte die Pakete aber nie. Stattdessen verkaufte sie die Ware. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, schlug die Frau zwischen Juli 2023 und Mai 2025 insgesamt zehnmal zu.

Doch damit nicht genug: Sie erfasste auch Pakete, die nie existiert hatten, und meldete diese als verloren. In einem Fall erhielt sie so 4500 Franken für zwei angeblich verschwundene Louis-Vuitton-Handtaschen. Für vier vermeintlich verlorene Golddukaten flossen weitere 1200 Franken. Das Geld einer Drittperson liess sie sich über deren Twint-Konto überweisen.

Spielsucht und Schulden

Vor dem Bezirksgericht Brugg musste sich die Frau für ihre Taten verantworten. Die Angeklagte erklärte, sie sei spielsüchtig und habe rund 80'000 Franken Schulden angehäuft. Sobald sie Geld gehabt habe, sei dieses beim Glücksspiel gelandet. «Die Sucht hat meinen Charakter verändert, sie hat mich komplett kaputt gemacht», sagte sie vor Gericht.

Mittlerweile befindet sich die Frau in psychiatrischer Behandlung und hat sich für Online-Glücksspiel sperren lassen. Das Bezirksgericht verurteilte sie zu neun Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einer bedingten Geldstrafe von 15'400 Franken. Hinzu kommen 3000 Franken Busse sowie Schadenersatz von fast 9300 Franken an die Post. Während der zweijährigen Probezeit muss sie ihre Therapie fortsetzen und Bewährungshilfe in Anspruch nehmen.