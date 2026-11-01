Stromausfall legt Region um Brugg AG lahm

Ein Stromausfall in der Region Brugg AG lässt die Gegend am Sonntagabend in kompletter Dunkelheit zurück. Alertswiss gibt Verhaltensempfehlungen ab.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Von Lauffohr über Brugg bis nach Umiken, Villnachern und Schinznach Bad heissts am Sonntagabend: Lichter aus. Und nicht nur das. Wie ein Leser berichtet, ist die ganze Region, gelegen im Norden des Kantons Aargau, von einem Stromausfall betroffen. Auch die IBB Energie AG, die Stromversorgerin der Region, meldet die Störung – noch vier Stunden soll es gehen.

«Wichtig ist den Kühlschrank nicht zu öffnen, dass die Kälte konstant beibehalten wird», erklärt der Blick-Leser. Er nimmt die Situation locker und verbringt «eine angenehme Zeit mit der Familie». Kurz darauf gibt er Entwarnung: «Funktioniert alles wieder. Waren nur 25 Minuten.»

Dies gilt auf jeden Fall für die Ortschaft Lauffohr. Alertswiss weist in einer Meldung auf ihrer Website nach wie vor auf den Vorfall hin. Es kann zu Störungen bei Telefonie und Datendiensten kommen. Anwohner und Anwohnerinnen werden angehalten, keine Lifte zu benutzen und alle netzbetriebenen Geräte auszuschalten.