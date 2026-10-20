Ein 53-jähriger Autofahrer soll in Döttingen AG und Klingnau AG mehrere Kollisionen verursacht haben. Laut Polizei war der Schweizer mutmasslich stark betrunken. Im Spital mussten ihn mehrere Polizisten bändigen.

Janine Enderli Redaktorin News

Laut der Kantonspolizei Aargau beobachtete ein Augenzeuge am Dienstag, 20. Oktober 2026, um 0.15 Uhr, wie ein roter Wagen an der Hauptstrasse in Döttingen AG gegen ein parkiertes Auto prallte. Als sich der unbekannte Lenker danach aus dem Staub machte, wählte der Beobachter den Polizeinotruf. Eine Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet sichtete den gesuchten Wagen nach wenigen Minuten im benachbarten Klingnau.

Der Fiat Bravo war zerbeult und zerkratzt und wies einen platten Reifen auf. In der Nähe lag ein Steinpoller, der durch eine Kollision ausgerissen und rund 60 Meter mitgeschleift worden war. Auch der VW Sharan, mit dem der Fiat zusammengestossen war, wies erhebliche Beschädigungen auf.

Am Steuer des Fiats sass ein 53-jähriger Schweizer aus der Umgebung. Er war unverletzt, schien jedoch unter Alkoholeinfluss zu stehen und verhielt sich von Beginn weg widerspenstig. Später im Spital war er derart neben sich, dass ihn mehrere Polizisten bändigen mussten. Er verweigerte auch jegliche Mitarbeit. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab.