Betrunkene Mercedes-Fahrerin (35) kracht in Betonpfeiler

Auf dem Rastplatz Kölliken-Nord AG ist eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin frontal in einen Betonpfeiler der Tankstelle gekracht. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei stellte fest, dass die Autofahrerin stark betrunken war.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Nacht auf Montag um 23.15 Uhr sendete ein Mercedes-Benz automatisch einen Notruf vom Rastplatz Kölliken-Nord an der A1 in Fahrtrichtung Bern. Kurz darauf meldeten Drittpersonen über den Polizeinotruf, dass eine Autofahrerin frontal mit einem Betonpfeiler kollidiert sei, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Eine Polizeipatrouille und ein Rettungswagen rückten zum Rastplatz aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den stark beschädigten Mercedes-Benz. Laut Polizei war eine 35-jährige Autofahrerin zuvor auf der A1 in Richtung Bern unterwegs. Danach fuhr sie auf den Rastplatz Kölliken-Nord und prallte dort frontal gegen einen Betonpfeiler der Tankstelle.

Hohe Geschwindigkeit im Spiel

Wegen der massiven Schäden am Auto geht die Kantonspolizei Aargau davon aus, dass die Frau mit hoher Geschwindigkeit gegen den Pfeiler krachte. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Bei der Kontrolle ihrer Fahrfähigkeit stellten die Einsatzkräfte eine starke Alkoholisierung fest. Diese dürfte laut Polizei zur Kollision beigetragen haben. Die Frau musste ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Zudem wird sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.