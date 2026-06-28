Am Samstagabend kreiste ein Rega-Helikopter bei Brugg AG über der Aare. Die Polizei bestätigt einen Sucheinsatz nach einem Badeunfall. Vermisst wird ein 28-jähriger Mann aus Pakistan. Auch nach einem 20-jährigen Somalier, der in der Reuss verschwand, wird gesucht.

Am Samstagabend fliegt immer wieder ein Rega-Helikopter über die Aare bei Brugg AG, wie ein Blick-Leser mit Blick auf Flightradar-Daten meldet. Dort sind ab 20 Uhr mehrere Flüge eines Rega-Helikopters über die Aare zu sehen. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte auf Anfrage von Blick einen Einsatz. Nach einem Badeunfall werde eine vermisste Person in der Aare gesucht.

Am Sonntagmorgen wird die Person weiterhin vermisst. Laut der Kantonspolizei Aargau handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Pakistan, der gegen 19.45 Uhr bei Windisch AG verschwand. Er sprang vom Aaresteg Mülimatt in die Aare. Mehrere anwesende Kollegen forderten ihn vorgängig auf, dies zu unterlassen.

Mann schrie um Hilfe

Der Pakistani tauchte nach dem Sprung kurz auf, schrie um Hilfe und tauchte anschliessend wieder unter. Seither fehlt von ihm jede Spur. Die umgehend eingeleiteten Suchmassnahmen mit diversen Polizeipatrouillen und einem Rettungshelikopter dauerten mehrere Stunden. Bislang konnte er nicht aufgefunden werden. Die Suchmassnahmen werden nun fortgesetzt.

Parallel läuft weiterhin die Suche nach einem 20-jährigen Somalier, der bei Gebenstorf AG in die Reuss gesprungen war. Auch dieser Mann konnte noch nicht gefunden werden.