In Wohlen AG ist ein Autofahrer von der Strasse abgekommen. Das Auto geriet sofort in Brand. Die Insassen überlebten dank dem beherzten Eingreifen von Passanten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Wohlen AG: Auto prallt gegen Baum, brennt aus

Vier Verletzte, mehrere Passanten erlitten Verbrennungen beim Bergen der Insassen

Zwei Rettungshelikopter im Einsatz zur Versorgung der Verletzten

Am Mittwochabend kam es in Wohlen AG zu einem schweren Unfall. Ein Auto kam von der Alten Bremgarterstrasse ab und prallte frontal gegen einen Baum. Im Fahrzeug befanden sich vier in der Schweiz wohnhafte italienische Staatsangehörige: eine 17-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 17, 18 und 21 Jahren.

Zwei der vier Insassen erlitten laut BRK News schwerste Verletzungen und mussten mit zwei Rettungshelikoptern der Rega in verschiedene Spitäler geflogen werden. Ein Patient wurde ins Universitätsspital Basel, der zweite ins Universitätsspital Zürich gebracht. Die beiden weiteren Insassen wurden mittelschwer bis schwer verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Spitäler transportiert.

Mehrere Personen wurden auf den Unfall aufmerksam und eilten sofort zum brennenden Fahrzeug. Ihnen gelang es, alle vier Insassen aus dem Fiat Punto zu retten. Mehrere Ersthelfer erlitten bei der Rettungsaktion selbst Verbrennungen. Gemäss Kantonspolizei Aargau haben die Helfer den vier Fahrzeuginsassen durch ihr beherztes Eingreifen das Leben gerettet.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau aufgeboten. Sie nahmen vor Ort umfangreiche Abklärungen und die Spurensicherung vor. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.