Am Donnerstagnachmittag geriet ein 67-jähriger Autofahrer in Birr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Dabei verletzten sich vier Personen leicht bis mittelschwer.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Birr AG ein schwerer Unfall: Ein 67-jähriger Automobilist fuhr mit seinem Ford auf der Zentralstrasse in allgemeine Richtung Lupfig. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Mercedes zusammen.

Der 67-jährige Ford-Lenker zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Seine 55-jährige Beifahrerin wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Der 86-jährige Mercedes-Lenker erlitt mittelschwere, seine 76-jährige Beifahrerin leichte bis mittelschwere Verletzungen. Ambulanzen brachten sie zur Kontrolle ins Spital. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Strasse stundenlang gesperrt

Während der Unfallaufnahme sowie den anschliessenden Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Zentralstrasse während rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Eigenamt regelte den Verkehr.

Weshalb der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn geriet, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kantonspolizei nahm dem 67-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab.