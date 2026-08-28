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Auch in Baden
Starker Regen setzt Strassen unter Wasser

Unwetter in Baden im Aargau. Ein Leserreporter filmt, wie der starke Regen die Strassen unter Wasser setzen.
Publiziert: vor 22 Minuten
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