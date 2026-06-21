Ein renitenter Zugpassagier musste am Samstagabend in Turgi von der Polizei aufgehalten werden. Der Mann bedrohte Passagiere und Einsatzkräfte und wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei Aargau setzt Taser gegen aggressiven Zugpassagier in Turgi ein

Mann bedrohte Polizisten und Passagiere

Person vorläufig festgenommen, Ermittlungen zu Motiv laufen noch

Marian Nadler Redaktor News

Seit Herbst 2024 nutzt die Kantonspolizei Aargau Taser als Hilfsmittel. Wie es aussieht, wenn der Elektroschocker zum Einsatz kommt, konnte man am Samstagabend in Turgi beobachten.

Es sind dramatische Szenen, die ein Leserreporter aufgenommen hat: Mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Aargau nehmen einen am Boden liegenden Mann fest. Bei der Festnahme setzt ein Polizist einen Taser ein. Mehrmals blinkt der Elektroschocker.

Was hinter dem Einsatz steckt und warum einer der beteiligten Polizisten auf einen Taser zurückgreifen musste, erklärt Mediensprecher Dominic Zimmerli auf Anfrage von Blick.

Aggro-Passagier bedrohte Polizisten

«Gestern Abend erhielten wir die Meldung aus einem Zug, dass sich ein Zugpassagier auffällig verhalte und andere Passagiere bedränge und bedrohe. Aufgrund dessen rückten Patrouillen an den Bahnhof Turgi aus, um die Person anzuhalten», teilt Zimmerli mit. Von den Polizisten wollte sich der renitente Zugpassagier aber nicht beruhigen lassen. «Am Bahnhof Turgi verhielt sich dieser Passagier ebenfalls drohend gegenüber der Polizei, weshalb der Taser zum Einsatz kam», so Zimmerli weiter.

Der Aggro-Passagier konnte anschliessend arretiert werden. Zunächst ging es für ihn zwecks Kontrolle in ein Spital. Anschliessend wurde er für weitere Abklärungen und Ermittlungen vorläufig festgenommen. Noch ist unklar, warum sich die Person so verhielt, wie sie sich verhielt. Die Ermittlungen laufen.