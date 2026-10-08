Bei einem Unfall auf der Hauptstrasse zwischen Laufenburg und Eiken ist am Mittwoch ein 59-jähriger Töfffahrer ums Leben gekommen. Ein 30-jähriger Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten; die Ursache ist unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 30-Jähriger geriet bei Eiken auf die Gegenspur

Nach der Audi-Kollision prallte ein Töfffahrer in den Renault

Er starb vor Ort; die Unfallursache wird untersucht

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15:50 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem blauen Renault auf der Hauptstrasse von Laufenburg AG kommend in Richtung Eiken AG. Dabei geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Heck eines korrekt entgegenkommenden roten Audi.

Durch die Wucht des Aufpralls riss es beim Audi ein Rad mitsamt Aufhängung komplett ab, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau. Der direkt hinter dem Audi fahrende Töfffahrer konnte dem Renault nicht mehr ausweichen und prallte frontal in das Auto.

Töfffahrer starb noch auf Unfallstelle

Durch den heftigen Aufprall erlitt der 59-jährige Töfffahrer schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche verstarb er noch auf der Unfallstelle. Die 64-jährige Fahrerin des Audi wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie konnte das Spital noch gleichentags verlassen. Der 30-jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Aus welchem Grund der 30-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eröffnet. Die Hauptstrasse zwischen Eiken und Laufenburg war bis kurz nach Mitternacht für den Verkehr gesperrt.