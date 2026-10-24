Ein 24-jähriger Mann ist am Freitagabend im Aargau beim verbotenen Überqueren von Bahngleisen tödlich verunglückt. Die Ermittlungen laufen.

Janine Enderli Redaktorin News

Tragischer Unfall im Aargau: Am Freitagabend ist ein 24-jähriger Mann beim verbotenen Überqueren von Bahngleisen ums Leben gekommen, wie die Kantonspolizei Aargau auf Blick-Anfrage bestätigt.

Der 24-Jährige sei mit seinem Bruder unterwegs gewesen. «Ein 24-Jähriger und sein Bruder betraten die breite Gleisanlage östlich des Bahnhofs. Als sie bereits mehrere Gleise überschritten hatten, wurde der 24-Jährige von einem mit hoher Geschwindigkeit herannahenden Güterzug erfasst. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Sein jüngerer Bruder kam mit dem Schrecken davon», heisst es in der Medienmitteilung.

Alles deutet derzeit auf einen tragischen Unfall hin. So hatten die beiden nach ersten Erkenntnissen verbotenerweise die Gleisanlagen betreten, um eine Abkürzung zu nehmen. Hinweise auf ein Verbrechen liegen indes nicht vor. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.