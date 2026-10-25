Ein 18-jähriger Neulenker verlor in der Nacht auf Sonntag auf der A1 bei Niederlenz AG die Kontrolle über seinen Audi A6. Laut Polizei war er am Steuer mutmasslich eingenickt. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts Ein 18-jähriger Neulenker verunfallte nachts auf der A1 bei Niederlenz AG mit seinem Audi A6

Auf dem Aabach-Viadukt prallte der Audi gegen Leitplanke und Betonmauer, verletzt wurde niemand

Die Polizei vermutet Einnicken am Steuer und nahm dem Fahrer den Ausweis auf Probe vorläufig ab

Mattia Jutzeler Redaktor News

Auf der Autobahn A1 bei Niederlenz AG ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 18-jähriger Neulenker fuhr am 25. Oktober 2026 um 0.50 Uhr mit seinem Audi A6 in Richtung Bern, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Auf dem Aabach-Viadukt verlor der junge Mann die Kontrolle über den Wagen. Der Audi prallte zuerst gegen die Mittelleitplanke, drehte sich danach schleudernd um die eigene Achse und krachte anschliessend in die Betonmauer am rechten Rand der Brücke.

Stark beschädigt kam das Auto mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 18-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Audi entstand laut Polizei grosser Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau geht davon aus, dass der junge Mann am Steuer eingenickt war. Sie verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. Diesen besitzt der Neulenker laut Polizei erst seit wenigen Wochen.