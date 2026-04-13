Am Montagmorgen ist ein international ausgeschriebener und inhaftierter Mann bei der Vorbereitung zu seinem Ausschaffungstransport ab dem Polizeistützpunkt Thal geflüchtet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Janine Enderli Redaktorin News

Vor rund einer Woche hat die Kantonspolizei St.Gallen einen international zur Verhaftung ausgeschriebenen, 41-jährigen Österreicher angehalten. Er wurde beim Polizeistützpunkt Thal inhaftiert. Am Montagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, sollte der Mann nach Österreich transportiert werden. Im Rahmen dessen flüchtete der vorne mit Handschellen gebundene Mann zu Fuss ab dem Polizeistützpunkt Thal.

In der Folge wurde umfassend mit mehreren Patrouillen, Drohnen und Diensthunden sowie mit Unterstützung von Partnerorganisationen und einem Polizeihelikopter der Landespolizeidirektion Vorarlberg im Grenzraum zu Österreich nach dem Flüchtigen gefahndet.

Bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung blieb die Fahndung erfolglos und dauert an. Vom Mann geht keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus. Auf eine Öffentlichkeitsfahndung und somit die Bekanntgabe weiterer Details zur Person wird derzeit verzichtet. Der Mann bleibt ausgeschrieben.