Markus Gilli ist am Donnerstag im Alter von 71 Jahren gestorben. Er gab Patricia Boser ihren ersten Job bei Radio 24 und wurde ihr Mentor. Die Moderatorin erinnert sich an den Menschen, der ihren Berufsweg und Tele Züri geprägt hat.

Patricia Boser

Als Tele 24 1998 auf Sendung ging, schaltete «10 vor 10» live zu uns ins Escher-Wyss-Areal. Eva Wannenmacher begrüsste unseren Kollegen Hugo Bigi. Der sagte vor laufender Kamera einfach «Hoi, Schatz». Die beiden waren damals ein Paar. Markus und ich schauten uns an. Im selben Moment sagten wir beide «Hoi, Schatz» und mussten lachen. Das blieb über 25 Jahre lang unser Scherz unter Kollegen. Sogar auf Whatsapp begrüssten wir uns so.

Kennengelernt habe ich Markus 1988 bei Radio 24. Für die Stelle als Moderatorin hatten sich 120 Leute beworben. Wir mussten Stimmproben geben und mehrere Gespräche führen. Heute würde man wohl Assessment dazu sagen. Getestet hat mich der Programmleiter persönlich. Das war Markus.

Radio 24 war mein Lieblingssender. Meine Eltern und ich hörten den Sender von Anfang an. Ich war damals zwölf. An unserem Ford-Kombi hing auch so ein weisses Bändchen, aus Solidarität mit Roger Schawinski und seinem Sender. Als Radio 24 damals von den Behörden abgestellt wurde, haben meine Mutter und ich zusammen geheult.

Und plötzlich sass ich mit 20 selber in diesem kleinen Studio an der Konradstrasse. Nur Markus und ich. Einen Schritt von meinem Traumjob entfernt. Daran erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen.

Wahnsinnig nervös war ich. Bei Markus musste man sich warm anziehen. Er war schlagfertig, blitzgescheit und belesen. Und so herzlich. Er schaute mir in die Augen, stellte seine Fragen und hörte mir aufmerksam zu. Bei ihm hatte ich das Gefühl, dass er mich ernst nahm. Das hat mir die Nervosität genommen.

Er fragte mich nach Musik. Irgendwann landeten wir beim Fussball. Markus war jahrelang Stadionsprecher bei GC, ich war sowieso sportbegeistert. Da hatten wir sofort etwas zu reden. Er wusste unglaublich viel. Das habe ich später immer wieder erlebt. Markus konntest du einfach alles fragen.

Als er hörte, dass ich Theater spielte, sprach er mich auf eine bestimmte Aufführung im Schauspielhaus an. Ausgerechnet an dieser Premiere war ich gewesen. Per Zufall, wobei ich ja finde, dass es keine Zufälle gibt. Ich hatte sogar mit Maria Becker in ihrer Garderobe gesprochen und konnte ihm einiges erzählen. Da war Markus baff. Wir diskutierten eine ganze Weile weiter. Irgendwann dachte ich gar nicht mehr daran, dass ich wegen eines Jobs da war. In diesem kleinen Studio hat alles angefangen.

Als die Zusage kam, war ich in der Lenzerheide auf der Skipiste. Meine Mutter richtete mir aus, ich solle Markus zurückrufen. Am Telefon schrie ich so laut vor Freude, dass er später witzelte: «Patty, wegen dir habe ich einen Tinnitus!»

Markus hat mir damals bei Radio 24 meine erste Chance gegeben. Später beim Fernsehen stand er hinter meinen Sendungen «Swissdate» und «Lifestyle». «Boser & Böser» hat er mir überhaupt erst ermöglicht. Ohne ihn wäre ich wohl nie bei Radio und Fernsehen gelandet. Wer bei Radio 24 neu war, übernahm die Wochenendschichten. Mit dabei waren immer Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und dem Musikarchiv.

Wenn etwas passierte, rief Markus an. «Hast du das gesehen? Auf dem Telefax!» – «Ja, Markus, das haben wir drin.» So war er. Medien waren sein Lebenselixier. Später bei Tele Züri war er rund um die Uhr erreichbar.

Er hat den Sender geprägt. Für ihn waren wir alle Familie. Bei Tele Züri hatte Markus sein Ritual. Kaum war er da, räumte er erst mal die Küche auf. Er hatte es gern ordentlich. Die Reihenfolge war klar. Erst die Küche, dann mit dem Team zum Zmittag. Diese Mittagessen waren jedes Mal ein Highlight. Mit Markus am Tisch gab es immer etwas zu lachen.

Und erst seine Reden an den Weihnachtsessen! Darauf haben wir uns alle gefreut. Markus hat da gut eine halbe Stunde geredet. Alles frei, ohne Skript. Er nannte alle beim Namen und hatte zu jedem eine witzige Geschichte. Das muss man erst mal können. Markus war ein grossartiger Entertainer.

Als Chef konnte er ganz schön hartnäckig sein. Warum willst du diese Geschichte machen? Und warum genau so? Wenn du gute Argumente hattest, liess er sich darauf ein. In seinen Interviews war er akribisch vorbereitet und gleichzeitig unheimlich spontan. Er konnte in einem politischen Gespräch scharf nachfragen und dir trotzdem das Gefühl geben, du seist gerade der wichtigste Mensch im Raum. Von ihm habe ich gelernt, wie viel Vorbereitung es für ein gutes Gespräch braucht. Recherche, Recherche, Recherche.

Und dann das Menschliche. Bei Radio 24 bekam Markus oft Besuch von Menschen mit Beeinträchtigungen, die in Wohnheimen lebten. Wenn sie kamen, gab er ihnen Kaffee und etwas zu essen.

Auch für seine Fans nahm er sich Zeit. Pfarrer Sieber war Markus wichtig. Er unterstützte seine Stiftung im Stillen und machte ihre Arbeit in unzähligen Sendungen zum Thema. Markus war Einzelkind. Am Sterbebett seiner Mutter versprach er ihr, auf seinen Vater zu schauen. Er hielt sein Versprechen und kümmerte sich aufopfernd um ihn.

Familie war ihm unglaublich wichtig. Markus hat gemerkt, wenn es jemandem nicht gut ging. Als ich einmal mit einer schweren Stirnhöhlenentzündung zu Hause lag, meldete er sich jeden Tag. Vor 20 Jahren kam er an die Beerdigung meines Vaters. Das hat mir viel bedeutet.

In seinem Büro hing hinter ihm ein Foto von meinem Sohn Kai. Jedes Mal, wenn ich bei Markus war, fiel mein Blick darauf. Ich sehe es heute noch vor mir. Neben meinem Vater, Roger Schawinski und meinem Sohn Kai war Markus einer der wichtigsten Männer in meinem Leben.

Wir kannten uns 38 Jahre. Wenn ich an Markus denke, höre ich sein Lachen. Nach seiner Pensionierung wollte Markus wieder regelmässig talken. Gespräche zu führen war seine Leidenschaft. Es macht mich traurig, dass es dazu nicht mehr kam. Das hätte ich ihm so gegönnt.

Danke, Markus, dass du mir damals so viel zugetraut hast. Du warst mein Mentor, und ich habe so viel von dir gelernt.

Ruhe in Frieden, Markus. Tschau, Schatz