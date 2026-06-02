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Leser filmt
Auto fährt durch den Hauptbahnhof in Zürich

Am Dienstagvormittag filmt ein Leser, wie ein Auto durch den Zürcher Hauptbahnhof fährt.
Publiziert: 18:35 Uhr
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