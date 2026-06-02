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Leser filmt: Hier fährt ein Auto durch den Zürcher HB
Leser filmt
Auto fährt durch den Hauptbahnhof in Zürich
Am Dienstagvormittag filmt ein Leser, wie ein Auto durch den Zürcher Hauptbahnhof fährt.
Publiziert: 18:35 Uhr
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