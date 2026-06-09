Ein Aufseher wurde am Sonntagnachmittag im Waldgebiet «Leue» bei Warth-Weiningen TG verletzt, nachdem er Hundebesitzer auf die Leinenpflicht hinwies. Die Täter sind flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Streit um Leinenpflicht eskalierte am Sonntag im Thurgauer Waldgebiet «Leue»

Hundebesitzer stiessen Aufseher zweimal zu Boden, verletzten ihn schwer

Polizei sucht Zeugen: Täter korpulent, tätowiert, sprachen Schweizerdeutsch, 35–40 Jahre

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntagnachmittag führte die Leinenpflicht für Hunde zu einem Streit im Kanton Thurgau. Ein älterer Mann war in seiner Funktion als Aufsichtsperson an der Weinigerstrasse im Waldgebiet «Leue» unterwegs. Dieser Wald befindet sich zwischen den Gemeinden Pfyn TG und Warth-Weiningen TG.

Wie der Mann gegenüber der Kantonspolizei Thurgau sagte, bemerkte er auf Höhe Seebach zwei Spaziergänger und eine Spaziergängerin, die ihre beiden Hunde nicht angeleint hatten. Als er sie auf die Leinenpflicht aufmerksam machte, wurde er von ihnen verbal angegangen.

Daraufhin versuchte der Aufseher, einen Notruf abzusetzen. Das gefiel den Hundebesitzern jedoch gar nicht. Zweimal sollen sie den Aufseher zu Boden gestossen haben. Der Mann wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Täter sind korpulent und stark tätowiert

Anschliessend entfernten sich die beiden Männer zu Fuss in Richtung Weiningen. Die Frau stieg in ein blaues Auto und fuhr in dieselbe Richtung. Da die mutmasslichen Täter bisher noch nicht gefunden wurden, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Die beiden Männer werden als 35 bis 40 Jahre alt, korpulent und stark tätowiert beschrieben. Sie waren mit einem Rottweiler-ähnlichen und einem kleineren Hund unterwegs und sprachen Schweizerdeutsch. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann, soll sich bitte telefonisch beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld unter der Nummer 058 345 24 60 melden.