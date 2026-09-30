Am Montag sind in Lauperswil ein lebloser und ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Der schwer verletzte Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen, wo er verstarb. Es steht ein Tötungsdelikt mit anschliessender Selbsthandlung im Vordergrund.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern wurde am Montag, 28. September 2026, gegen 20.50 Uhr, alarmiert, nachdem ein Mann in einer Liegenschaft in Lauperswil leblos aufgefunden worden war. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf zwei Männer, wobei bei einem nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Beim zweiten, schwer verletzten Mann handelt es sich um den Vater des Verstorbenen. Beide Männer wiesen Schussverletzungen auf. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt.

Der schwer verletzte Mann wurde von den Einsatzkräften medizinisch erstbetreut und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen, wo er am Dienstagvormittag verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 84-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand auch das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge muss von einem Tötungsdelikt mit einer anschliessenden Selbsthandlung ausgegangen werden.

Ermittlungen zu den genauen Umständen und dem Ablauf der Ereignisse sind unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau im Gang.