Anhänger mit über 30 Schafen kippt auf Autobahn um

Auf der A1 bei Industrie Neuhof kippte am Mittwochabend ein Anhänger mit über 30 Schafen um. Die Tiere blieben unverletzt, doch die Autobahn ist seit Stunden gesperrt. Es kommt zu massivem Stau.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiertransport-Unfall auf A1 bei Neuhof sorgt seit 18.15 Uhr für Stau

Über 30 Schafe unverletzt, Autobahn seit Stunden komplett gesperrt

Verkehr über Ausfahrt Kirchberg umgeleitet, Unfallursache wird untersucht

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Tiertransport verursacht Stau auf der Autobahn A1. Am Mittwochabend kurz nach 18.15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich auf Höhe Industrie Neuhof ein.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Fahrzeug mit Anhänger auf der Autobahn unterwegs, als der Anhänger aus noch zu klärenden Gründen seitlich kippte. Im Anhänger befanden sich über 30 Schafe. Die Tiere blieben zum Glück unverletzt.

Der Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin blieben ebenfalls unverletzt. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Hunde, denen auch nichts passierte. Die Einsatzkräfte konnten die Tiere mit Unterstützung eines Landwirts umladen. Die Schafe konnten anschliessend abtransportiert werden.

Erheblicher Stau

Der beschädigte Anhänger musste durch einen Abschleppdienst geborgen und weggefahren werden. Die Autobahn ist seit mehreren Stunden aber vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau führt.

Der Verkehr wird ab der Ausfahrt Kirchberg umgeleitet. Laut dem TCS ist mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gang.