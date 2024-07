Kriminalität Männer bedrohen Frauen in Park in Frauenfeld TG und flüchten

Zwei Frauen sind in einem Park in Frauenfeld TG in der Nacht auf Sonntag von drei Unbekannten bedrängt und mit einem Messer bedroht worden. Die Männer verlangten bei dem Raubversuch Bargeld und Wertsachen. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter.