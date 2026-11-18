Mehr Diagnosen, weniger Todesfälle: In der Schweiz nimmt Krebs bei jungen Frauen zu, während die Sterblichkeit seit den 1980er-Jahren klar sinkt. Fachleute verweisen auf bessere Früherkennung und Hinweise auf mehr Fälle bestimmter Krebsarten.

Wie sich Krebs in der Schweiz über die Jahre verändert hat

Wie sich Krebs in der Schweiz über die Jahre verändert hat

Darum gehts Seit den 1980er-Jahren sank die Krebssterblichkeit deutlich, während Neuerkrankungen bei Frauen zunahmen

Bei Frauen zwischen 25 und 44 werden heute öfter Tumore festgestellt als noch in den 1980er-Jahren

Lungenkrebs verursacht die meisten Krebstoten, bei Frauen haben sich die Diagnosen verdreifacht

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Immer mehr junge Frauen in der Schweiz erkranken an Krebs. Gleichzeitig sinkt aber die Sterblichkeit insgesamt deutlich. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) von 1984 bis 2023, über die SRF berichtet.

Bei Männern hat sich die altersbereinigte Krebssterblichkeit seit den 1980er-Jahren beinahe halbiert. Bei Frauen sank sie um rund ein Drittel. Bei den Neuerkrankungen zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Während die Rate bei Männern auf dem damaligen Niveau verharrt, ist sie bei Frauen gestiegen.

1:12 Neun Prozent höher: Jede Stunde Sitzen erhöht das Krebsrisiko

Risiko und Früherkennung bei jungen Frauen

Besonders stark trifft es Frauen zwischen 25 und 44 Jahren. Ärzte stellen bei ihnen heute deutlich häufiger Tumore fest als noch in den 1980er-Jahren. Fachleute nennen dafür zwei Gründe: Einerseits entdecken verbesserte Untersuchungsmethoden Tumore früher und häufiger. Andererseits gibt es Hinweise, dass bestimmte Krebsarten bei jüngeren Erwachsenen tatsächlich zunehmen. Gut dokumentiert ist das bei Darm- und Gebärmutterkrebs. Möglicherweise treten auch Brust-, Nieren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs häufiger auf.

Lungenkrebs-Diagnosen bei Frauen verdreifacht

Zwischen 2019 und 2023 erhielten in der Schweiz jedes Jahr rund 49'700 Menschen eine Krebsdiagnose. Am häufigsten traf es die Prostata, gefolgt von Brusttumoren. Die meisten Todesfälle forderte jedoch Lungenkrebs: Jährlich starben rund 3220 Personen an Krebs der Lunge, Bronchien oder Luftröhre.

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Besonders krass ist hierbei der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Bei Männern gehen die Lungenkrebs-Diagnosen zurück, bei Frauen haben sie sich seit Ende der 1980er-Jahre mehr als verdreifacht. Laut Krebsliga liegt das am verzögerten Rauchverhalten. Frauen griffen erst später häufiger zur Zigarette, was sich nun in der Statistik niederschlägt.

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40 Prozent der Fälle wären vermeidbar

Die gute Nachricht: Jeder kann sein Krebsrisiko selbst senken. Laut Krebsliga Schweiz liessen sich rund 40 Prozent aller Erkrankungen durch Prävention verhindern. Am wichtigsten ist der Verzicht auf Tabak – Rauchen gilt als bedeutendster vermeidbarer Risikofaktor. Auch Passivrauchen schadet. Zudem rät die Krebsliga: Alkohol möglichst meiden, Normalgewicht halten und sich regelmässig bewegen.

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Auch die Ernährung spielt mit. Viel Gemüse, Früchte und Vollkornprodukte sowie wenig stark verarbeitete Lebensmittel senken das Risiko. Ebenso wichtig ist guter Sonnenschutz mit Schatten und Sonnencreme gegen Hautkrebs. Zudem schützen Impfungen vor krebserregenden Infektionen wie HPV oder Hepatitis B.

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Checks für Brust und Darm

Neben der Vorbeugung rettet Früherkennung Leben. Untersuchungen spüren Tumore auf, bevor Beschwerden auftreten. Gerade bei Brust- und Darmkrebs gibt es bewährte Angebote. Welche Checks sinnvoll sind, hängt vom Alter, Geschlecht, persönlichen Risiko und der familiären Vorgeschichte ab. Ein Gespräch beim Hausarzt oder einer Fachperson schafft Klarheit.