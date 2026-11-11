Zwei Fernseher im Wald statt im Recycling: In einer Berner Gemeinde ärgert eine illegale Entsorgung eine Facebook-Community. Dabei können ausgediente Elektrogeräte in der Schweiz kostenlos zurückgegeben werden.

Darum gehts In einer Berner Gemeinde fand eine Facebook-Nutzerin zwei illegal entsorgte Flachbildschirme im Wald

In Kommentaren wird auf Gratis-Entsorgung von Elektrogeräten in der Schweiz verwiesen

Der vorgezogene Recycling-Beitrag finanziert Rücknahmen bei Handel und Sammelstellen

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Eine Facebook-Nutzerin macht in einer regionalen Community ihrem Ärger Luft. Im Wald einer Berner Gemeinde stolpert sie über zwei Flachbildschirme, die dort unrechtmässig entsorgt worden sind. «Unsere Natur ist doch keine Müllhalde!», schreibt sie bestürzt. «Einfach nur zum Kotzen!»

In der Kommentarspalte stösst die Entsorgungsaktion auf Unverständnis. «Die Entsorgung wird bereits in den Kaufpreis gerechnet. Elektrogeräte können also ohne zusätzliche Kosten an der Entsorgungsstelle abgegeben werden», erklärt ein Nutzer. «Wie dumm muss man bitte sein?», fragt ein anderer. «Ob man jetzt in den Wald fährt oder zum Recyclinghof.» Andere erklären sich die Bildschirme auf dem Waldboden damit, dass es sich möglicherweise um Raubgut gehandelt haben könnte.

Elektrogeräte können gratis entsorgt werden

Tatsächlich wird man seinen Elektromüll in der Schweiz gratis los. Grundsätzlich gilt: Wird ein Gerät in der Schweiz gekauft, wird darauf ein sogenannter vorgezogener Recycling-Beitrag (vRB) erhoben. Hersteller, Händler und Importeure sind durch das Schweizer Gesetz dazu verpflichtet, elektronische Geräte, die ihrem Sortiment ähneln, gratis zurückzunehmen.

Zudem gibt es auch mehrere Anbieter, die ausgediente Elektrogeräte gratis entgegennehmen. Die gemeinnützige Stiftung Sens eRecycling bietet dies beispielsweise schweizweit an gut 630 Sammelstellen an.

Immer wieder sorgen illegale Entsorgungen für Aufsehen. Blick zeigt die dreistesten Fälle aus der Vergangenheit.

100 Autopneus in Bach entsorgt

Im Jahr 2022 musste die Gemeinde Blessens FR gut 100 Pneus aus dem Bach Le Rosiere ziehen, nachdem diese dort illegalerweise entsorgt wurden. Die Pneus stapelten sich regelrecht im Bach. Die Sorge war gross, dass das Ökosystem des Gewässers dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Mieter vergraben ihren Müll im Garten

Ein Ehepaar aus dem Zürcher Unterland wurde im Jahr 2024 gemeinsam zu einer Busse von über 4000 Franken verurteilt. Der Grund: Die beiden vergruben ihren Güsel im Garten, anstatt diesen wegzubringen. Die Aktion flog erst nach ihrem Auszug auf, als der Vermieter bei Gartenarbeiten auf Berge von Müll stiess.

4000 Tonnen verschmutztes Material im Blausee entsorgt

Müll-Skandale gibt es auch im grossen Stil: Die Causa Blausee sorgte jahrelang für Aufsehen. Weil rund 4000 Tonnen verschmutztes Material als sauberen Aushub deklariert wurde, landete es zu tieferen Entsorgungsgebühren im Steinbruch Mitholz etwa eineinhalb Kilometer oberhalb des Blausees. Jetzt wurde der Geschäftsführer des Berner Transportunternehmens zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten mit einer zweijährigen Probezeit verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.