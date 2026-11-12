In einer grossangelegten Razzia in 12 Kantonen und sieben Ländern haben Schweizer Behörden ein internationales Kokain-Netzwerk zerschlagen. Über 750 kg Kokain wurden sichergestellt, 41 Verdächtige in der Schweiz festgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

In einer grossangelegten, international koordinierten Aktion haben die Bundesanwaltschaft (BA) und das Bundesamt für Polizei (fedpol) eine mutmassliche Drogen- und Geldwäscherei-Organisation ins Visier genommen.

Zwischen dem 10. und 11. November 2026 durchsuchten Ermittler 84 Standorte in 12 Schweizer Kantonen und sieben weiteren Ländern. Dabei wurden 41 Personen in der Schweiz vorläufig angehalten, für fünf wurde U-Haft beantragt.

Grosse Menge an Bargeld beschlagnahmt

Im Ausland wurden drei weitere Verdächtige in Auslieferungshaft genommen. Zusätzlich beschlagnahmten die Behörden 2,3 Millionen Franken, Kryptowährungen im Wert von 50'000 Franken sowie 15 Waffen.

Für alle beschuldigten Personen gilt die Unschuldsvermutung.