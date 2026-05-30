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«Juckreiz und Atembeschwerden»
Notfalleinsatz in Badi Bülach – wegen Eichen-Prozessionsspinner

Notfalleinsatz in der Badi Bülach. Am Freitag entfernte die ABaum AG gefährliche Nester des Eichen-Prozessionsspinners. Das Gift in den Raupenhaaren kann Hautreizungen und schwere Allergien verursachen.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Sie sehen eigentlich ganz putzig aus. Die kleinen behaarten Raupen.
Foto: ABaum AG

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eichen-Prozessionsspinner in Badi Bülach entdeckt, Nester am Freitag entfernt
  • Ihre Brennhaare können Hautreizungen und schwere Allergien verursachen
  • Badi öffnet wieder am Samstag, Rasenflächen zuvor gesperrt und gesäubert
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Mattia Jutzeler und Angela Rosser

Die kleinen Raupen in der Badi Bülach ZH sind knapp drei Zentimeter lang und auffällig stark behaart. Auf den ersten Blick wirkt der Eichen-Prozessionsspinner harmlos – doch dieser Eindruck täuscht.

Die mikroskopisch feinen Brennhaare des späteren Schmetterlings enthalten nämlich ein Nesselgift. «Die Haare verbreiten sich durch den Wind und bleiben wochenlang gefährlich», erklärt Baumpfleger Serafin Weibel (27), der sich mit den Tieren auskennt. Deshalb handelt es sich um einen «Schädling, der unterschätzt wird – bis es zu spät ist», warnt er.

Schwere allergische Reaktionen

Der Kontakt mit den Brennhaaren kann erhebliche Beschwerden auslösen: Hautreizungen, starken Juckreiz und Atemwegsprobleme. Bei empfindlichen Personen sind auch schwere allergische Reaktionen möglich. Auch Tiere können betroffen sein. Besonders Hunde und Katzen geraten gefährdet, wenn sie die Raupen aus Neugier beschnuppern, jagen oder sogar fressen.

Entsprechend gross war die Verunsicherung bei den Verantwortlichen der Badi Bülach, als plötzlich mehrere Nester des Eichen-Prozessionsspinners auf dem Gelände entdeckt wurden.

Am Freitagmorgen rückte das Baumpflegeteam der ABaum AG unter der Leitung von Weibel zu einem Notfalleinsatz aus. «Die Rasenflächen rund um die betroffenen Bäume wurden grossräumig abgesperrt und die Nester fachgerecht entfernt», sagt er. In den kommenden Tagen sind zudem weitere Kontrollen geplant.

Badebetrieb geht weiter

Laut Weibel soll die Badi ab Samstag wieder geöffnet sein.«Die Gemeinde hat in diesem Fall genau richtig gehandelt», so der Baumpfleger.

Für Sonnenhungrige und Badegäste bedeutet das: noch einmal Glück im Unglück.

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