In Jegenstorf BE ist ein totes Neugeborenes in einer Wohnung gefunden worden. Laut ersten rechtsmedizinischen Erkenntnissen lebte das Kind bei der Geburt noch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kindestötung.

Darum gehts In einer Wohnung in Jegenstorf BE wurde am 17. November 2026 ein totes Neugeborenes gefunden

Erste rechtsmedizinische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Kind bei der Geburt noch lebte

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kindestötung, die angehaltene Mutter ist wieder frei

Daniel Macher Redaktor News

Ein tragischer Fund beschäftigt die Behörden im Kanton Bern: Am Dienstag wurde in einer Wohnung in Jegenstorf BE ein totes Neugeborenes entdeckt.

Die Ermittlungen wurden unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft aufgenommen. Erste Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) ergaben, dass davon ausgegangen werden muss, dass das Kind zum Zeitpunkt der Geburt noch lebte.

Todesursache noch unklar

Wie das Neugeborene ums Leben kam, ist derzeit noch unklar. Die genaue Todesursache soll durch weitere rechtsmedizinische Untersuchungen geklärt werden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde die Kindsmutter angehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen kam sie wieder auf freien Fuss.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen Kindestötung eröffnet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und den Hintergründen des tragischen Falls dauern an.