Izzy jagt Handy-Sünder am Steuer – Delia (23) wurde von einem Auto mit 80 km/h angefahren «Ich wusste sofort, dass ich querschnittsgelähmt bin»

Im März 2025 wird die heute 23-jährige Delia von einem Auto erfasst und ist von da an querschnittsgelähmt. Die Lenkerin stand unter Drogen und war am Handy. Mit einer Sticker-Aktion macht sie mit Izzy auf Ablenkung am Steuer aufmerksam – nicht alle sind davon begeistert.