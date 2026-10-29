Izzy jagt Handy-Sünder am Steuer – Delia (23) wurde von einem Auto mit 80 km/h angefahren
«Ich wusste sofort, dass ich querschnittsgelähmt bin»
Im März 2025 wird die heute 23-jährige Delia von einem Auto erfasst und ist von da an querschnittsgelähmt. Die Lenkerin stand unter Drogen und war am Handy. Mit einer Sticker-Aktion macht sie mit Izzy auf Ablenkung am Steuer aufmerksam – nicht alle sind davon begeistert.
Publiziert: vor 31 Minuten
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