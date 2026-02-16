Crans-Montana wusste schon seit 2023 von Mängeln bei der Brandschutzabteilung

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Die Inferno-Bar Le Constellation war vor der Brandkatastrophe in der Silvesternacht sechs Jahre lang nicht kontrolliert worden. Selbst in den Inspektionen, die vor 2019 in der Bar durchgeführt wurden, haben die Verantwortlichen entweder gravierende Sicherheitsmängel übersehen oder die Umsetzung ihrer Kritikpunkte zu lasch verfolgt. Meine Kollegin Janine Enderli berichtete ​hier​ über die mangelhaften Kontrollen in der Bar.

Wie RTS jetzt berichtet, wusste die Gemeinde Crans-Montana bereits 2023 von gravierenden Mängeln bei der Feuerpolizei. Laut einem Prüfbericht der Gemeinde, der dem Sender vorliegt, hatte die Brandschutzabteilung wohl schlichtweg nicht genügend Mittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen. «Die den Abteilungsleitern zur Verfügung stehenden Ressourcen, Mitarbeiter und Zeit sind im Verhältnis zu ihren Aufgaben unzureichend», heisst es im Dokument. Dies führe in der Abteilung zu «übermässiger Arbeitsauslastung und zu Verzögerungen».

Ebenfalls wird im Dokument das Personalmanagement der Verwaltung kritisiert. Einige Mitarbeitende würden Disziplinarfälle ignorieren oder die Umsetzung ihrer Aufgaben verweigern. Im Rekrutierungsprozess sollen ausserdem persönliche und politische Verbindungen der Bewerber höher gewichtet werden als ihre berufliche Kompetenz.

Der Prüfbericht wurde der Gemeinde Crans-Montana am 31. Oktober 2023 vorgelegt. Laut mehreren anonymen Quellen von RTS hätte die Gemeinde die vorgeschlagenen Korrekturmassnahmen nur unzureichend umgesetzt.