Die deutsche Bundespolizei hat am Wochenende einen Schweizer festgenommen, der per internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Er befindet sich in Auslieferungshaft.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Bei der Einreise klickten plötzlich die Handschellen! Die deutsche Bundespolizei hat am vergangenen Samstag am Flughafen München einen international gesuchten Straftäter festgenommen. Das teilte die Bundespolizeidirektion München am Dienstag mit.

Gemäss Polizei handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 31-jährigen Schweizer. Demnach lag gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Schweizer Behörden vor. Der Mann war unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung, Drogendelikten und schwerer Körperverletzung in der Schweiz zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Beamte wussten von Einreise

Die Bundespolizei kam dem Straftäter bereits vor seiner Ankunft am Flughafen München auf die Schliche. Die Beamten wussten aufgrund von Erkenntnissen aus der sogenannten Passanger Data Database, einer Passagierdatenübermittlung, von der geplanten Einreise des 31-Jährigen. Er war von Thailand aus über Bahrain und Abu Dhabi nach München eingereist. Der Mann wurde unmittelbar nach der Landung noch am Flughafen festgenommen.

Der Schweizer wurde nach seiner Festnahme dem Amtsgericht Landshut vorgeführt – und anschliessend in die Justizvollzugsanstalt Landshut eingeliefert.

Derzeit befindet sich der Mann in Auslieferungshaft. Er soll in die Schweiz überstellt werden.