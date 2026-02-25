Ein KI-generierter Fake-Account einer angeblichen Schweizer Soldatin wirbt für ein gefälschtes Onlyfans-Profil. Die Armee wurde informiert, strafrechtliche Schritte werden geprüft. Die echte Soldatin wusste nichts von der Verwendung ihrer Bilder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fake-Profil einer Soldatin mit KI-generierten Bildern entdeckt auf Instagram

Account wirbt mit gefälschtem Onlyfans-Profil und löscht Kritik

Profil «lady_bosshard» hat 1528 Follower und täuscht Mitarbeit bei Ringier vor War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

In sozialen Netzwerken taucht ein Profil auf, das eine Schweizer Soldatin zeigen soll – doch wie das Magazin «Schweizer Soldat» berichtet, existiert diese Person gar nicht. Hinter dem Account steckt angeblich eine Selina Zender, die Bilder wurden mithilfe von KI manipuliert.

Der Account bewirbt zudem offenbar ein gefälschtes Onlyfans-Profil mit den KI-Fotos. Obwohl militärische Inhalte inzwischen entfernt wurden, sind sie im Beitrag von «Schweizer Soldat» weiterhin sichtbar. Wer sich mit Uniformen, Fahrzeugen und Ausrüstung auskennt, erkennt schnell: Zum Beispiel der Sitz im Piranha-Radschützenpanzer passt nicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Strafrechtliche Schritte werden geprüft

Die Fotos stammen von einer echten Soldatin, deren Gesicht für den Fake verändert wurde – sie wusste nichts von der Verwendung. Das Profil wurde über die Memeseite @army_szene verbreitet. Followerinnen und Follower sollten es teilen, teilweise sogar gegen Geld. Kritische Kommentare wurden gelöscht.

Die Armee ist informiert – strafrechtliche Schritte prüft die zuständige Behörde. Betroffene sollten Vorfälle melden oder Anzeige erstatten.

MediaSlot: ImageContainer #image_2_699ed0f500c69

«News Anchor» bei Ringier?

Selina Zender ist jedoch nicht die einzige KI-generierte Frau, die derzeit für Irritationen sorgt. Social Media wird von solchen Profilen geflutet. Mit dabei: eine angebliche Dame mit dem Namen Jasmin Bosshard.

Die 17 Beiträge auf der Instagram-Seite zeigen eine junge Frau, die sich unter anderem betroffen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana äussert oder Position zur SRF-Halbierungsinitiative bezieht. Auf den ersten Blick wirkt das Profil wie das einer politisch interessierten Zürcherin – tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Fälschung.

Brisant ist der Fall auch aus Sicht der Blick-Redaktion: Die angebliche Jasmin Bosshard, der derzeit 1528 Accounts folgen, gibt an, bei Ringier zu arbeiten. In ihrer Bio bezeichnet sie sich als «Bloggerin» und «News Anchor».

Klar ist: Bei Ringier gibt es keine Mitarbeiterin mit diesem Namen.