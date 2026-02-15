Auf Social Media geben sich Kriminelle als den Zürcher Musiker aus und fordern Geld von Fans. Der Sänger warnt vor Fake-Profilen und fordert Vorsicht.

Für den Zürcher Musiker Nickless (30) läuft es rund: Er veröffentlicht am Freitag seine nächste Single, «As I Am», auf sozialen Medien verfolgen Hunderttausende Fans seine Karriere. Doch der Erfolg bringt auch Schattenseiten, Betrüger wollen im Netz Geld machen – und zocken dafür seine Anhänger ab.

«Das läuft jetzt schon bald ein Jahr. Ich finde es eine absolute Sauerei», sagt Nickless im Gespräch mit Blick. Richtig aufgefallen sei es ihm auf seiner letztjährigen Tournee durch Deutschland. «Bei einer Autogrammstunde kam eine Frau zu mir und meinte, sie habe einem Betrüger 3500 Euro überwiesen für ein Treffen mit mir», so der Zürcher. «Danach sagten mehrere Menschen in der Schlange, sie wären auch fast darauf reingefallen.»

Es gab schon einen Fake-Heiratsantrag

Es sei oft dieselbe Masche: Profile, die sich als Nicola Kneringer, wie Nickless bürgerlich heisst, ausgeben. Sie locken Fans auf andere Profile und fangen an, mit ihnen zu schreiben. «Sie verkaufen ihnen Meet & Greets oder erzählen, ich wäre in einer misslichen Lage und brauche Geld. Auch ein Heiratsantrag von mir konnte mir ein Fan schon zeigen.» Der Clou: Nickless ist schon seit mehreren Jahren verheiratet. «Oder einmal hat mir ein Fan ein täuschend echtes Video von mir gezeigt. Wie ich zu ihr spreche. Das ist mit künstlicher Intelligenz alles möglich heute.»

Diese technischen Möglichkeiten bereiten Nickless Sorgen. «Man weiss ja kaum noch, was man glauben soll. Es hilft mir auch nicht bei der Promotion meiner Konzerte. Wenn ich einen Link poste, sind manche Menschen wohl jetzt doppelt vorsichtig», meint er. Auch privat musste er Vorkehrungen treffen: «Ich habe mit meinen Eltern Codes abgemacht, dass sie im Ernstfall auch sicher sein können, dass ich am Telefon bin», sagt er. «Ich poste so viele Videos, dass meine Stimme schnell mit einer Software nachgeahmt werden kann.»

Auch Christa Rigozzi von Vorfall betroffen

Die Masche ist nicht neu. Bereits im Januar veröffentlichte die zu Ringier gehörende Plattform «Izzy» ein Video, in dem sie den Machenschaften der Internetbetrüger im Musikbusiness nachgeht. Dort im Fokus stand ein angebliches Comeback-Konzert von Abba, das in Graubünden hätte organisiert werden sollen. Die Spur führte da nach Westafrika. Auch die Moderatorin und Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi (42) war von den Betrugsvorfällen betroffen. «Ich hatte keine Ahnung und bin total schockiert», sagte sie damals gegenüber Blick.

Nickless ist es wichtig, über die Thematik aufzuklären. Dagegen vorzugehen, sei kaum möglich. «Es ist fast schon ein Vollzeitjob, alle Kommentare von Betrügern zu löschen», sagt er. Auch rechtlich dagegen vorgehen könne man kaum. «Erst sobald sich jemand öffentlich als mich ausgibt, kann ich das zur Rechenschaft ziehen.»

«Würde Fans nie um Geld bitten»

Seinen Fans rät er, immer auf das Verifizierungszeichen zu achten. «Nur das ist mein echtes Profil. Und nur hier kommuniziere ich mit meinen Fans», stellt er klar. «Und ich würde Fans auch nie um Geld bitten. Finanzielle Unterstützung reicht mir, wenn sie meine Musik hören und Karten für meine Konzerte kaufen.»