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Schweiz
Mann masturbiert in Winterthurer Bahnhofsunterführung
In Winterthur
Frau scheucht masturbierenden Mann vom Bahnhof weg
Als eine Frau bei der Winterthurer Bahnhofsunterführung einen Mann beim Masturbieren erwischt, zückt sie ihr Handy und filmt den Grüsel. Der nimmt Reissaus und rennt weg.
Publiziert: 18:29 Uhr
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