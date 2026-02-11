Frau erliegt nach schwerem Verkehrsunfall ihren Verletzungen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Urtenen-Schönbühl Ende Januar wurde eine Frau schwer verletzt. Sie musste in ein Spital gebracht werden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist die 19-Jährige am vergangenen Sonntag ihren Verletzungen erlegen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ende Januar kam es auf der Bernstrasse in Urtenen-Schönbühl im Kanton Bern zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und drei Verletzten. Eine Beifahrerin wurde von einem Lieferwagen erfasst und musste ins Spital gebracht werden.

Am vergangenen Sonntag erlag die Frau ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Es handelt sich um eine 19-jährige Tschechin, die im Kanton Bern wohnte.

Lieferwagen fuhr nach Unfall davon

Zunächst hatte ein von Moosseedorf kommendes Auto nach links auf die Autobahn A6 Richtung Biel abbiegen wollen und war dabei mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Anschliessend prallte es in ein drittes Fahrzeug.

Daraufhin wurde die 19-Jährige von dem Lieferwagen erfasst. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt Richtung Schönbühltunnel fort, ohne dass der Fahrer ausgestiegen wäre. Die Kantonspolizei Bern veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf.

Mutmasslicher Fahrer ermittelt

Später wurde der mutmassliche Fahrer des Lieferwagens mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt. Der Fahrer wurde vergangene Woche von der Polizei angehalten, der Lieferwagen, der mutmasslich in den Unfall involviert war, wurde sichergestellt.

Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Insgesamt standen drei Ambulanzteams und ein Notarzt im Einsatz. Bilder von BRK News zeigten einen schwer beschädigten roten Suzuki sowie einen ebenfalls schwer beschädigten dunkelgrauen Peugeot.

Die Ermittlungen dauern an. Sie werden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland geführt.