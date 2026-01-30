Eine Frau wurde am Freitag in Urtenen-Schönbühl BE bei einem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr nach dem Unfall davon. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Drei Personen sind am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bernstrasse in Urtenen-Schönbühl BE verletzt worden. Eine Frau wurde dabei von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Ein von Moosseedorf kommendes Auto hatte nach links auf die Autobahn A6 Richtung Biel abbiegen wollen und war dabei mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Anschliessend prallte es in ein drittes Fahrzeug.

Eine Beifahrerin wurde daraufhin von einem grauen Lieferwagen mit roter Beschriftung erfasst. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt in Richtung Schönbühltunnel fort, ohne dass der Fahrer ausgestiegen wäre.

Die Frau wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Insgesamt standen drei Ambulanzteams und ein Notarzt im Einsatz. Bilder von BRK News zeigen einen schwer beschädigten roten Suzuki sowie einen ebenfalls schwer beschädigten dunkelgrauen Peugeot.

Für die Dauer der Unfallarbeiten blieben die Autobahnausfahrt Schönbühl sowie die Bernstrasse ab der Kreuzung Industriestrasse bis zum Schönbühltunnel für mehrere Stunden gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zur Klärung des Vorfalls. Wer die Kollision auf der Bernstrasse beobachtet hat oder Angaben zum Lieferwagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer +41 31 303 26 31 zu melden.