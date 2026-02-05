Ende Januar kam es zu einem Verkehrsunfall in Urtenen-Schönbühl. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer eines Lieferwagens fuhr nach dem Unfall davon. Nun wurde er dank Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt.

Vergangene Woche Freitag kam es auf der Bernstrasse in Urtenen-Schönbühl im Kanton Bern zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Zunächst hatte ein von Moosseedorf kommendes Auto nach links auf die Autobahn A6 Richtung Biel abbiegen wollen und war dabei mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Anschliessend prallte es in ein drittes Fahrzeug.

Mutmasslicher Fahrer des Lieferwagens ermittelt

Daraufhin wurde eine Beifahrerin von einem Lieferwagen erfasst. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt in Richtung Schönbühltunnel fort, ohne dass der Fahrer ausgestiegen wäre. Die Kantonspolizei Bern veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf.

Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass der mutmassliche Fahrer des Lieferwagens mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt werden konnte. Er wurde bereits am vergangenen Dienstag angehalten. Der Lieferwagen, der mutmasslich in den Unfall involviert war, wurde sichergestellt. Weitere Abklärungen sind im Gang.

Frau wurde ins Spital gebracht

Die schwer verletzte Frau wurde nach dem Unfall ins Spital gebracht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Insgesamt standen drei Ambulanzteams und ein Notarzt im Einsatz. Bilder von BRK News zeigten einen schwer beschädigten roten Suzuki sowie einen ebenfalls schwer beschädigten dunkelgrauen Peugeot.

Für die Dauer der Unfallarbeiten blieben die Autobahnausfahrt Schönbühl sowie die Bernstrasse ab der Kreuzung Industriestrasse bis zum Schönbühltunnel für mehrere Stunden gesperrt.