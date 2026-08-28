Seit vergangenem Mittwoch wird eine junge Frau im Tessin vermisst. Die Kantonspolizei Tessin bittet mit einem Aufruf um Hilfe bei der Suche nach ihr.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Irene Gio Jelmini wird vermisst. Die 24-Jährige, geboren am 23. Juli 2002, wurde zuletzt am Mittwoch um 19 Uhr in Mendrisio TI gesehen, wie die Kantonspolizei Tessin am Freitagabend in einer Vermisstmeldung schreibt.

Die Vermisste hat den Angaben zufolge eine schlanke Statur, ist 1,62 Meter gross und wiegt 43 Kilogramm. Sie trägt mittellanges, glattes, schwarz-rötliches Haar, hat dunkelbraune Augen, schmale Lippen und ein längliches Gesicht.

Irene Gio Jelmini hat mehrere Tattoos

Gemäss Polizei hat Irene Gio Jelmini ein Tattoo am linken Arm. Es handelt sich dabei um einen kleinen Engel mit Herz. Ausserdem hat sie ein Tattoo auf dem Brustbein mit dem spanischen Schriftzug «Lo que no te mata te fortalece» (zu Deutsch: «Was dich nicht umbringt, macht dich stärker»). Auf dem linken Oberschenkel hat die Vermisste ein Tattoo mit einer rosafarbenen Schleife. Auf der rechten Schulter hat sie ein Tattoo mit einer Seerose.

Es liegen keine Informationen zu ihrer Kleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vor.

Irene Gio Jelmini ist Schweizer Staatsbürgerin und spricht Italienisch.

Die Kantonspolizei Tessin bittet Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Nummer 0848 25 55 55 zu melden.

Sie war schon einmal verschwunden

Bereits am 3. Juli war Irene Gio Jelmini vermisst gemeldet worden. Die Vermisstmeldung war allerdings nur einen Tag später wieder aufgehoben worden. «Es werden keine weiteren Informationen zu diesem Sachverhalt erteilt», hiess es damals vonseiten der Kantonspolizei Tessin.