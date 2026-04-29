Auf der Nationalstrasse N28 in Schiers ist es am frühen Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen und einem Lastwagen gekommen. Ein 65-jähriger Autofahrer ist mittlerweile seinen Verletzungen erlegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 65-Jähriger starb nach Unfall auf der N28 bei Schiers GR

Feuerwehr befreite Schwerverletzten mit elf Einsatzkräften aus seinem Auto

Zwei Verletzte ins Spital gebracht, einer starb in der Nacht

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 65-Jähriger fuhr am Montag kurz nach 13.30 Uhr von Klosters GR kommend über die N28 in Richtung Landquart. Nach dem Anschluss Schiers Nord geriet er mit seinem Auto über die Strassenmitte hinaus auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Personenwagen eines 64-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung kollidierte der hinter diesem ebenfalls in Richtung Klosters fahrende 50-jährige Lastwagenchauffeur in der Folge mit den beiden Unfallfahrzeugen.

Feuerwehr befreit Schwerverletzten aus dem Auto

Durch die Kollisionen wurde der 65-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die mit elf Einsatzkräften ausgerückte Strassenrettung der Feuerwehr Mittelprättigau befreite den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug.

Dieser sowie der andere leicht verletzte Automobilist wurden durch je ein Team der Rettung Chur, des Rettungsdienstes Schiers sowie der Rega notfallmedizinisch versorgt und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur sowie ins Spital nach Schiers überführt. In der Nacht auf Dienstag erlag der 65-Jährige im Kantonsspital Graubünden in Chur seinen Verletzungen.