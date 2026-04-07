Am Montagnachmittag kam es auf einem Biketrail in Goldiwil zu einem Selbstunfall eines Mountainbikers. Die Person wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Unfall wird untersucht.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Montag um 13.20 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Selbstunfall auf einem Biketrail in Goldiwil (Gemeinde Thun) ein.

Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Person mit einem Mountainbike auf einem der Biketrails unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen nach einem Sprung von der Strecke abkam und rund 4 Meter ein Bort hinunterstürzte, bevor sie zum Stillstand kam.

Identifikation noch ausstehend

Die schwerverletzte Person wurde durch anwesende Drittpersonen erstbetreut. Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimation erlag sie noch vor Ort an den Verletzungen. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität der Person, die formale Identifikation steht indes noch aus.

Im Einsatz standen nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern ein Ambulanzteam, eine Rega-Crew sowie das Care Team Kanton Bern. Der Biketrail wurde während der Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwalt Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.