Ein Stück Schweiz steht auf dem Spiel

Restaurants und Cafés schaffen Arbeitsplätze und halten das Dorfleben lebendig. Doch steigende Kosten setzen ihnen zu. Eine höhere Mehrwertsteuer würde die Lage weiter verschärfen, warnt Gastrosuisse-Präsident Beat Imhof.

Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Im Dorfrestaurant und im Quartiercafé begegnen sich Menschen, die sonst kaum zusammenkämen. Hier wird diskutiert, gelacht und gefeiert. Solche Orte halten unsere Gesellschaft zusammen. Das Gastgewerbe beschäftigt 285’000 Menschen, bildet Lernende aus und ermöglicht den Einstieg ins Berufsleben. Seine Aufträge sichern auch bei Lieferanten, Handwerkern und Dienstleistern Arbeit und Einkommen.

Doch Fachkräftemangel, steigende Kosten und knappe Margen setzen den Betrieben zu. Die Mehrwertsteuererhöhung, über die wir am 29. November abstimmen, würde sie dauerhaft belasten. Zur Teilfinanzierung der 13. AHV-Rente soll der Normalsatz von 8,1 auf 8,5 Prozent steigen, der Hotelleriesatz von 3,8 auf 4,0 Prozent. Was gering erscheint, kann Betriebe mit wenig Reserven hart treffen. Geben sie die Steuer über höhere Preise weiter, können sich die Gäste weniger leisten. Verzichten sie darauf, schrumpft ihre Marge.

Eine sichere Altersvorsorge ist wichtig. Ihre Finanzierung braucht jedoch eine strukturelle Reform. Im Rahmen der AHV-Reform 2030 gehören deshalb auch das Referenzalter und eine mögliche Schuldenbremse auf den Tisch. Die Politik muss berücksichtigen, was unsere Branche leistet und unter welchen Bedingungen sie arbeitet. Restaurants und Hotels geben Menschen Arbeit und bringen Leben ins Dorf und ins Quartier. Wenn sie schliessen, fehlt beides. Es geht um ein Stück Schweiz.