Hochzeit in Zahlen

So schön ein Hochzeitsfest sein mag – ein Blick in die Statistik zeigt: Die Lust am Heiraten ist rückläufig. Denn trotz Bevölkerungszuwachs gaben sich 2024 laut Bundesamt für Statistik (BFS) weniger Paare das Jawort als noch vor zehn Jahren.

Konkret: Während 2014 in der Schweiz noch rund 42’000 Ehen geschlossen wurden, waren es 2024 nur noch rund 36’500. Diese Zahl enthält zudem rund 700 gleichgeschlechtliche Ehen sowie rund 300 Umwandlungen von eingetragenen Partnerschaften in eine Ehe. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in der Schweiz seit Juli 2022 heiraten.

Das Heiratsalter der Brautleute zeigt eine steigende Tendenz: Frauen heirateten 2023 durchschnittlich im Alter von 30,5 Jahren erstmals, Männer im Alter von 32,4 Jahren. 2013 waren Schweizerinnen bei der Erstheirat durchschnittlich noch 29,6 Jahre alt und Männer 31,8 Jahre. Für das Jahr 2024 liegen die entsprechenden Zahlen noch nicht vor.