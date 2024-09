Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Der Verlobungsring funkelt am Finger, und der Hochzeitsplanungsmodus ist offiziell aktiviert. Für viele Paare ist es das wichtigste Fest ihres Lebens – und traditionell steht der Ablauf von der Trauung über das Anschneiden der Torte bis zum ersten Tanz fest. Doch auch wenn diese festen Programmpunkte ihre eigene Magie haben, gibt es immer mehr Paare, die ihrer Hochzeit eine ganz persönliche Note verleihen möchten.

Abseits der klassischen Abläufe tauchen stets neue Trends auf, die das Hochzeitsprogramm aufpeppen. Blick stellt ein Assortiment ausgefallener Konzepte inklusive Kosten vor und bewertet diese – per Spassfaktor – mit einem Durchschnittswert bestehend aus Aufwand, Preis, Unterhaltung, Dauer und Platzbedarf.

1 Ein persönliches Live-Gemälde

Ein Hochzeitsfotograf darf heute an keinem Fest fehlen – schliesslich möchte man sich auch noch den Enkelkindern von der besten Seite zeigen. Es gibt aber auch eine weitere Möglichkeit, den schönsten Tag im Leben einzufangen, und zwar auf einer Leinwand. Hochzeitsmaler verewigen einen Moment der Trauung auf besondere Art und Weise, mit Pinsel und Farbe statt Kamera und Blitz. Die Idee ist es, das Bild von Beginn der Zeremonie bis zum Ende des Fests fertiggestellt zu haben – der Trend stammt aus Amerika, wo bereits einige Videos von Hochzeitsmalerinnen in den sozialen Medien grossen Anklang fanden.

Manche Hochzeitsmaler laden die Gäste ausserdem dazu ein, selbst einen Pinselstrich zu wagen. So habt ihr nach dem Fest ein Bild, an dem jede eurer liebsten Personen mitgearbeitet hat, im Wohnzimmer hängen.

Kostenpunkt: ab 1000–2000 Franken

Spassfaktor: 8/10

2 Eine haarige Überraschung

Dass Bräute spätestens zur Feier das lange Brautkleid gegen ein zweites, kürzeres tauschen, hat sich längst etabliert. Neu ist hingegen der Trend, dass manche Bräute nicht nur den Stoff kürzen, sondern auch die Mähne. Die Rede ist vom «Wedding Cut» – dem Hochzeitshaarschnitt. Dabei werden die Haare der Braut während der Hochzeitsfeier geschnitten, ohne dass die Gäste oder der Bräutigam es mitbekommen. Manche Bräute kommen mit einem modernen Bob zurück auf die Tanzfläche, andere mit einem radikalen Kurzhaarschnitt.

Nachgefragt in einem Coiffure-Salon in Winterthur ZH: Die Geschäftsführerin meint, dass es nicht ungewöhnlich sei, zu auswärtigen Terminen eingeladen zu werden. Neben Kosten für den Haarschnitt müsse man aber die Fahrtkosten und Spesen im Budget mit einberechnen. Die Reaktionen seien aber garantiert – so überrascht man seine Gäste!

Kostenpunkt: 200–250 Franken für lange Haare (ab Schulterlänge)

Spassfaktor: 9/10

3 Ein Gastgeschenk, das unter die Haut geht

Manche Paare tragen nach der Hochzeit keinen Ehering, sondern lassen sich als Zeichen ihrer ewigen Verbundenheit am Ringfinger ein Tattoo stechen. Einen Schritt weiter geht der nächste Eventtrend: Eine Tätowiererin für die ganze Hochzeitsgesellschaft engagieren. Das Paar erarbeitet mit der Künstlerin zuvor eine kleine Auswahl an Motiven, die den Gästen dann präsentiert wird. Gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» sagte ein Tattoo-Artist, dass sich viele an Hochzeiten sogar das erste Mal ein Tattoo stechen lassen. Er führt das auf die vertraute Atmosphäre zurück.

Alternativ lassen sich auch Bögen für Aufklebetattoos bedrucken. Diese tun weniger weh und sind spätestens nach einer Woche wieder verschwunden.

Kostenpunkt: 100-150 Franken pro Tattoo oder Paketpreise bis zu 3500 Franken

Spassfaktor: 7/10

4 Den Stubentiger mit dabei

Immer häufiger nimmt der Hund, adrett mit einer Fliege am Halsband, an den Feierlichkeiten teil. Er bringt die Ringe oder ist während der Zeremonie nah beim Brautpaar. Je nach Tier ist das aber nicht immer möglich, eine Hochzeitsfeier kann für eine Hauskatze viel Stress bedeuten. Ganz zu schweigen vom logistischen Aufwand, den geliebten Bartagamen oder Goldfisch zur Feier zu bringen. Es gibt aber eine gute Möglichkeit, diese Tiere trotzdem dabei zu haben: und zwar als Pappfigur!

Einfach ein gutes Foto zur nächsten Druckerei bringen und als Kartonaufsteller drucken lassen. Die Attrappen können dann beliebig auf dem Festgelände verteilt werden.

Kostenpunkt: 20-100 Franken (je nach Grösse und Menge)

Spassfaktor: 9/10

5 Foodtrucks statt Hochzeitsdinner

Anstelle eines klassischen Hochzeitsdinners kann je nach Event-Areal auch eine Foodtruck-Station für das kulinarische Highlight sorgen. Mehrere Imbisswagen bieten verschiedene Köstlichkeiten an, so dass die Gäste frei wählen können, worauf sie gerade Lust haben. Darf es ein veganer Spiess, Burger, eine Pizza oder doch lieber Churros und Glacé sein? Die Auswahl kann an persönliche Erlebnisse des Paares, wie gemeinsame Reisen oder ihre Herkunft, angelehnt sein, was für eine individuelle Note und Gesprächsstoff sorgt.

Kostenpunkt: ab 6000 Franken je nach Catering-Offerte und Anzahl Trucks

Spassfaktor: 7/10

6 Silent Disco

Bei den meisten Hochzeiten landen die Gäste am Ende des Abends auf der Tanzfläche, bewegen sich zu Musik aus den 1990er- bis 2010er-Jahren und schlürfen an den Drinks von der Bar. Manchen ist dabei nicht so wohl, diese gehen dann nach Hause. Eine Alternative bietet hier die «Silent Disco». Jede, die das Tanzbein schwingen möchte, setzt sich die Kopfhörer auf und hört die Musik.

Andere Gäste können sich nebenher weiterhin in normaler Lautstärke unterhalten und die Atmosphäre geniessen. Kopfhörer, die mehrere Kanäle haben, können auch unterschiedliche Musik abspielen. So tanzt am Ende jeder zu seinen Lieblingssongs. Übrigens auch eine gute Idee für eine Location mit strikter Nachtruhe ab 22:00 Uhr.

Kostenpunkt: ab 250 Franken für 30 Kopfhörer

Spassfaktor: 9/10