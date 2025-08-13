Die Schweiz schwitzt: Eine Hitzewelle bringt lokal Temperaturen von bis zu 37 Grad ins Land. Nach wie vor warnt der Bund vor erheblicher Hitzegefahr in grossen Teilen der Schweiz.

So heiss wird es heute in deiner Region

1/6 Am Mittwoch erwarten uns Höchstwerte bis 37 Grad. Foto: Meteo Schweiz

Darum gehts Hitzewelle in der Schweiz mit Temperaturen über 35 Grad

Meteo Schweiz gibt Hitzewarnung der Stufe 3 für fast gesamtes Mittelland aus

Nordwestschweiz erreicht Spitzenwert von 37 Grad, Rest 32-34 Grad

Der Sommer gibt momentan richtig Gas. Ein heisser Tag jagt den nächsten – und es ist keine Abkühlung in Sicht. Auch am Mittwoch schiesst das Thermometer wieder in die Höhe und erreicht Werte von deutlich über 35 Grad.

Der Kochtopf des Landes: die Nordwestschweiz. Mit einem Spitzenwert von 37 Grad dürfte es dort am heissesten werden. Das Wallis befindet sich ebenfalls vorne in der Rangliste: prognostiziert sind 36 Grad. Im Rest des Landes gibt es verbreitet Temperaturen zwischen 32 und 34 Grad. Ein zusätzlicher Faktor ist die Luftfeuchtigkeit. Es ist ziemlich schwül, was einem definitiv die Schweissperlen auf die Stirn treibt.

Hitzewarnung für gesamte Woche

Meteo Schweiz hat für die gesamte Woche eine Hitzewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) für nahezu das gesamte Mittelland herausgegeben. Das Gleiche gilt für Teile der Romandie, des Wallis und Tessins. In der Nordostschweiz sowie entlang der Voralpen gilt mässige Hitzegefahr. Am kühlsten wird es im Engadin mit Temperaturen von 25 Grad.

Grund für die Freiluft-Sauna ist ein kräftiges Hochdruckgebiet über der Schweiz. Dieses bringt sehr heisse Luft mit sich. Zusätzlich dürfen wir uns über viel Sonnenschein freuen.

Knallt es heute erstmals?

Ein Ende der Hitzewelle ist nicht absehbar – jedoch könnte es zwischendurch durchaus einmal knallen.

Über den Alpen türmen sich am Nachmittag Quellwolken. Erste Hitzegewitter sind laut Meteo Schweiz nicht ausgeschlossen. Besonders im Berner Oberland und in den Zentralschweizer Alpen sind lokale Schauer möglich. Auch im Süden steigt das Risiko weiter an.