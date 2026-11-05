In der Schweiz sind einer ersten Schätzung zufolge von Mai bis August 2026 rund 1260 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Besonders betroffen waren Menschen über 75 Jahre.

Darum gehts Von Mai bis August 2026 starben in der Schweiz rund 1260 Menschen an den Folgen der Hitze laut BAG

85 Prozent der Opfer waren über 75 Jahre alt, sieben von zehn entfielen auf Tage ab 25 Grad

485 Todesfälle entfielen auf heisse Tage, 400 auf sehr heisse Tage und 373 auf moderate Hitze

Janine Enderli Redaktorin News

Der Sommer 2026 wird wegen seiner ausserordentlich hohen Temperaturen und langen Hitzewellen in die Geschichte eingehen. Wie neue Zahlen zeigen, starben von Mai bis August rund 1260 Menschen in der Schweiz an den Folgen der Hitze.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat beim Schweizer Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) einen Kurzbericht in Auftrag gegeben. Dieser verrät erste Erkenntnisse über den Sommer 2026. Die Tamedia-Zeitungen berichteten am Donnerstag zuerst.

Die Zahl von 1260 Toten entspricht 14 Todesfälle pro 100’000 Einwohnern beziehungsweise 5,5 Prozent aller Todesfälle in diesem Zeitraum. «Dies ist deutlich mehr als in den Vorjahren und ähnlich viel wie im Hitzesommer 2003», so das Swiss TPH. 2003 starben über 1402 Menschen an den Folgen der Hitze. Der gemessene Zeitraum dauerte jedoch bis September. Heisst: Auch für dieses Jahr könnte die Zahl noch steigen.

Zum Vergleich: 2025 ereigneten sich 410 hitzebedingte Todesfälle. 2024 waren es 326.

Diese Altersgruppe ist besonders betroffen

Unter den Opfern sind hauptsächlich Menschen über 75. Der Anteil beträgt 85 Prozent. Sieben von zehn Todesfällen würden auf Tage zurückgehen, die eine Tagesmitteltemperatur von mindestens 25 Grad aufwiesen.

Auf heisse Tage (Tagesmitteltemperatur 25 Grad bis unter 27 Grad) entfallen 485 Todesfälle, auf sehr heisse Tage (ab 27 Grad) 400. Die übrigen 373 werden auf Tage mit moderater Hitzeintensität (unter 25 Grad) zurückgeführt.

Die Schätzungen beruhen auf einem statistischen Modell, das die gemessene Tagesmitteltemperatur mit der täglichen Anzahl Todesfälle verknüpft, heisst es in dem Bericht. Verzögerte Effekte der Hitze auf Todesfälle werden dabei bis sieben Tage berücksichtigt. Die endgültigen Zahlen sollen im Frühling 2027 folgen.